Les bleus qualifiés en 8ème de finale

L’équipe de France s’impose, deux buts à zéro, contre le Danemark à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Si les Scandinaves ont monopolisé le ballon pendant cinq minutes, l’équipe de France a ensuite pris le contrôle du match. Dès la dixième minute de jeu, Olivier Giroud était tout proche d’ouvrir le score mais Christian Eriksen a réalisé un excellent retour défensif devant l’attaquant des Bleus. Le Danemark aurait pu être réduit à dix mais Andreas Christensen a récolté seulement un carton jaune alors que Kylian Mbappé prenait la direction du but.

L’équipe de France, qui va réaliser une excellente deuxième période, va logiquement ouvrir le score. Après une récupération, Aurélien Tchouaméni trouve Théo Hernandez. Le latéral gauche, qui prend son couloir, s’appuie sur Kylian Mbappé, qui lui remet dans la course. Le champion d’Italie 2022 centre en retrait pour le champion du monde 2018 qui trompe Kasper Schmeichel d’un magnifique plat du pied (1-0, 61e). Derrière, le Danemark, qui va se réveiller, va revenir dans le match grâce à une tête d’Andreas Christensen (1-1, 68e). Les Bleus, qui vont subir pendant quelques minutes, vont reprendre l’avantage grâce à son numéro 10 : Kylian Mbappé. Kingsley Coman, qui déborde dans le couloir droit, trouve Antoine Griezmann. Ce dernier centre à destination de l’attaquant du Paris Saint-Germain qui trompe le gardien de l’OGC Nice avec sa poitrine (2-1, 86e). Derrière, le score ne bougera plus.