تبسة: تحقيق في إصابة لصوص بطلقات نارية

كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن مجموعة أشرار تحترف سرقة المواشي والسطو على المنازل داهمت ليلة الجمعة إلى السبت منزل معزول عند مدخل بلدية الحمامات بتبسة بالقرب من حظيرة لعتاد السيارات القديمة غير أنها واجهت مقاومة كبيرة من طرف صاحب المنزل زوجته.

ويضيف ذات المصدر أن المجموعة الإجرامية تتشكل من ثلاث أفراد فشلوا في عملية السطو بعد أن تعرضوا لطلقات نارية من بندقية صيد من داخل المنزل المتواجد فيه صاحبه وزوجته.

وتداولت الاخبار الأولية وفاة أحد اللصوص وإصابة بليغة للثاني والثالث وقد نقلوا الى المؤسسة الاستشفائية بالشريعة في ظل تكتم تام حول الواقعة طبقا لقانون الإجراءات وسرية التحقيق وبالموازة مع ذلك سارعت الجهات الامنية المختصة الى عين المكان لمباشرة تحقيق معمق يكشف عن تفاصيل أكثر تتعلق بعملية السطو ومخلفات مقاومتها من طرف صاحب المنزل.