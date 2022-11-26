إدارة المركب الأولمبي ترفض طلب اتحاد الجزائر

رفضت إدارة مركب محمد بوضياف الطلب الذي تقدمت به إدارة اتحاد العاصمة من أجل الاستقبال في ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وحسب بيان النادي العاصمي فقد بررت إدارة المركب قرار إبقاء أبواب ملعب 5 جويلية مغلقة تحسبا للبطولة الإفريقية للمحليين "الشان" التي ستنظمها الجزائر شهر جانفي القادم.

وجاء طلب اتحاد العاصمة الاستقبال في ملعب 5 جويلية في ظل عدم جاهزية ملعب عمر حمادي وكذا رفض السلطات المحلية بالدار البيضاء استقبال الجمهور في ملعب عمر برابح الذي كان يخوض فيه الفريق مبارياته في البطولة المحترفة.

وكانت إدارة مولودية الجزائر قد أكدت في وقت سابق أنها طلبها من أجل الاستقبال بملعب 5 جويلية قوبل بالرفض من طرف إدارة المركب الأولمبي.