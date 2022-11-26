ربع مليون نسمة جديدة في دولة عربية خلال 56 يوما

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألفا خلال 56 يوما.

وسجلت مصر في الأول من أكتوبر من العام الجاري، وصول عدد السكان في الداخل إلى 104 ملايين نسمة، لتكون في المرتبة الأولى عربيا. ورأى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمشروطية الصحية، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، عاطف الشيتاني، أن هناك "انخفاضا في نسبة المواليد في مصر خلال الفترة الأخيرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لابد من القياس على مدار العام ككل، لأن هناك فصول من الممكن أن ترتفع فيها نسبة المواليد".

وتابع الشيتاني في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "القضية السكانية تتطلب تخطيطا طويل الأمد، بجانب القضاء على الأمية بين النساء وتوفير فرص عمل لهن، وتغيير العقلية الإنجابية لديهن، كونهن يؤمن بأن إنجاب 3 أطفال على الأقل هو الحل، وهذا وفقا لحديثهن في المسح الذي قامت به الدولة".

كما أشار إلى أن "مصر تسعى للوصول إلى معدل زيادة سكانية صفر في المائة"، مضيفا: "عدد من دول العالم لديها معدل زيادة سكانية بالسالب، حيث أن الأزمة السكانية ليست في ارتفاع معدلات المواليد فقط، ولكن إحداث توازن بين معدلات المواليد والوفيات.