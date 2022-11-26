وفاق سطيف: لاعب دولي سابق يلتحق بالعارضة الفنية

رسمت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، التحاق اللاعب الدولي السابق خالد لموشية بالعارضة الفنية، في منصب مدرب مساعد.

وكشف بيان النادي أن لمودشية وقع عقدا مع النادي يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، وسيشرف على تدريب الفريق في الأسبوعين القادمين كمدرب مؤقت بداية من الحصة التدريبية المبرمجة مساء اليوم، على أن تنظر الإدارة بعد هذه المرحلة في موضوع جلب مدرب جديد من عدم ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن لموشية حاصل على الشهادات التي تؤهله ليشغل هذا المنصب بحيازته شهادة "UEFA A".

وكان المدرب المصري حسام البدري قد غادر العارضة الفنية لوفاق سطيف بعد مقابلة بارادو الأخيرة بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها الفريق.