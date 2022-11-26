الكشف عن فحوى القانون الاساسي لعمال التربية

كشفت النقابة الجزائرية لعمال التربية عن فحوى مسودة مشروع القانون الخاص بقطاع التربية.

وفي بيان لها ذكرت التفاصيل المتعلقة بتصنيف كل فئة.

فبخصوص هيئة التدريس للأطوار الثلاث:

1- استحداث رتبة استاذ باحث يدمج فيه حاملي شهادة الدكتوراه الابتدائي صنف 16 المتوسط صنف 16 الثانوي صنف 17

2- تصنيف هيئة التدريس الابتدائي (12 -13-14) المتوسط (12-13-15) الثانوي (13-14-16)

3- ناظر ابتدائي صنف 14 مدير الابتدائي 15 ناظر متوسط صنف 15 مدير متوسطة صنف 16 ناظر ثانوية صنف 16 مدير ثانوية صنف 17

4- يسمح للاستاذ المكون للترقية الى مدير في جميع الاطوار

5- مفتش ابتدائي (مواد٫تغذية ٫ادارة) صنف 16 مفتش متوسط (ادارة ٫مواد٫مالية ٫توجيه مدرسي)صنف 17 مفتش الثانوية (مواد ٫ادارة ٫ مالية ٫ توجيه مدرسي) خارج الصنف.

بخصوص مشرفي التربية :

1- مشرف تربوي صنف 10 مع انزال شهادة التوظيف من duea الى شهادة تقني مع تكوين متخصص.

2- مشرف رئيسي صنف 11

3- مشرف رئيس صنف 12

3- مشرف عام صنف 13 يدمج فيه كل مستشاري التربية المنحذرين من غير هيئة التدريس

4- الغاء رتبة مستشار التربية

5- لا يسمح للمشرف العام الى الترقية الى ناظر متوسطة صنف 15 و لا الى مدير متوسطة صنف 16.

وبخصوص موظفي المصالح الاقتصادية استحدث رتبة مقتصد مكون صنف 16 و بقيت باقي الرتب على حالها.

وبخصوص مستشاري التوجيه المدرسي :

1- استحداث رتبة مستشار توجيه مكون صنف 15 و مفتش توجيه في المتوسط صنف 17

2- الغاء رتبة مدير مركز التوجيه المدرسي.

اما بخصوص المفتشين:

1- استحداث رتبة في التفتيش الوطني و هي بمثابة مفتش المفتشين (ادارة ٫ المواد ٫ المالية ٫ التوجيه ) مصنف خارج الصنف قسم فرع ب.