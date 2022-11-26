المنتخب العسكري يحل ثانيا في هذه المنافسة



حل السبت المنتخب الوطني العسكري لسباق التوجه بالبوصلة بأرض الوطن بعد مشاركته في الطبعة السادسة للبطولة العربية العسكرية لسباق التوجه بالبوصلة التي جرت فعالياتها بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر 2022، أين كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي إطارات عسكرية من مصلحة الرياضات العسكرية للجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد عرفت المنافسة مشاركة تسع دول بمعدل 63 رياضيا، حيث احتل منتخبنا الوطني العسكري المرتبة الثانية في السباق المتوسط والطويل أما في سباق التتابع فكانت المرتبة الثالثة من نصيبه، وتعتبر هذه المشاركة الأولى له عربيا في سباق التوجه بالبوصلة.