لأول مرة رقم قياسي في عدد حكام المونديال

كشف تقرير قطري، أن هناك حكم احتياطي للحكمين المساعدين في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم، وهو أمر يضاف إلى الأرقام والإحصائيات التي لم تحدث من قبل. وكشف المصدر ذاته أن الحكم الاحتياطي لمشاهدي المباريات عبر التلفاز إلا بشكل نادر، لأنه يجلس أمام مدخل الملعب خلف الحكم الرابع الذي يقف بشكل دائم طوال سير المباراة.

وسألت "الجزيرة نت" أحد مرافقي حكام مونديال قطر (وهو حكم سابق) عن وظيفة هذا الحكم الخامس في أرض الملعب، فقال إنه احتياطي للحكمين المساعدين في المباراة، مثل الحكم الرابع الذي من مهامه أنه احتياطي لحكم الساحة لتعويضه إذا أصيب أو لم يستطع إكمال المباراة لأي سبب.

وأضاف أنها سابقة في تاريخ كأس العالم لم تحدث من قبل في أي بطولة رسمية أو ودية. ومن خلال متابعاتي للمباريات، وجدت أن الحكم الاحتياطي للمساعدين يساعد الحكم الرابع في بعض المهام، منها التبديلات والسيطرة على المناطق الفنية للجهازين الفنيين للمتنافسين في المباراة.

وبذلك يكون عدد الحكام الذين تعينهم لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أرض الملعب 5 حكام هم: حكم الساحة ومساعداه، والحكم الرابع والاحتياطي للمساعدين، بالإضافة إلى 4 حكام في غرفة تقنية الفيديو "فار"، وهو رقم قياسي لعدد حكام المباراة في تاريخ أي بطولة.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم يتم اختيار 129 حكما للبطولة منهم سيدات، وهو رقم قياسي آخر، ويبلغ نحو ضعف العدد الذي كان يتم اختياره في النسخ السابقة.