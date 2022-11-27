وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفية حياة بلحرش

توفيت، اليوم الأحد، الصحفية بجريدة النصر حياة بلحرش التي عن عمر ناهز 68 سنة. الفقيدة لها مسار حافل في الصحافة الجزائرية، حيث تعتبر من الصحفيات الأوليات اللاتي التحقن بجريدة النصر، ومن أقدم الصحفيات بولاية قسنطينة والشرق الجزائري، عملت في قسم المجتمع منذ السبعينيات وكانت أول امرأة ترأس قسما في تاريخ الجريدة، قبل أن تتقاعد سنة 1998.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الإتصال محمد بوسليماني بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيدة خاصة وللأسرة الإعلامية كافة راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.