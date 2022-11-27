البليدة: توقيف شبكة إجرامية متورطة في خطف شخص

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من توقيف أفراد شبكة إجرامية قامت بخطف شخص وسرقة مركبته، حسبما علم اليوم الأحد من هذا الجهاز الأمني. وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة على مستوى أمن الولاية أن فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة موزاية (غرب) قامت بتوقيف أربعة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية قاموا بخطف شخص واحتجازه وسرقة مركبته التي تم استرجاعها من طرف المصالح الأمنية.

و تعود وقائع القضية إلى تقدم أحد الأشخاص بشكوى مفادها تعرضه للإحتجاز و محاولة الإختطاف مع التهديد بالقتل من قبل مجموعة إجرامية مع سرقة مركبته ليتم إثر ذلك مباشرة إجراءات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد مكان تواجد المركبة المسروقة واسترجاعها. وعقب ذلك و استغلالا للأدلة والمعلومات، تم تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم في ظرف وجيز مع حجز ثمانية أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف و 11 قرصا من المؤثرات العقلية و قارورة سائل مخدر بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين).

كما تضمنت المحجوزات المركبة المستعملة من قبل المجموعة والمركبة المسروقة المسترجعة وبعض المسروقات الخاصة بالضحية المتمثلة في سلسلة من المعدن الأصفر ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 18000 دج و هاتف نقال.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص عن جناية اختطاف شخص بدون أمر من السلطات المختصة عن طريق الإستدراج و العنف و جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد الليل و العنف، حسب نفس المصدر.