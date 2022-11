Conseil des ministres: Les dossiers à l’ordre du jour

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime et aérien des marchandises, indique un communiqué de la Présidence de la République.

