Le Maroc s'impose face à la Belgique

Le Maroc s'est imposé ce dimanche après-midi face à la Belgique, grâce à deux buts inscrits en seconde période par Abdelhamid Sabiri et Zakaria Aboukhlal.

Une victoire qui permet aux Lions de l'Atlas de s'emparer de la première place du groupe F en attendant le match entre la Croatie et le Canada.

La Belgique a été vaincue après une rencontre accrochée, sans véritable occasion en première période, les Lions de l'Atlas ont pris le dessus sur la Belgique et créé l'une des sensations de cette phase de groupes.

Les Diables Rouges ont laissé les Marocains prendre confiance et frapper sur un coup franc malicieux d'Abdelhamid Sabiri (73e).

Zakaria Aboukhlal a doublé la mise (90e+2) pour récompenser la grosse performance des Lions de l'Atlas, désormais bien placés pour un ticket en 8e de finale avec 4 points.