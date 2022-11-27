اضطراب جوي قوي ابتداء من يوم غد الاثنين

توقعت صالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم الأحد، اضطرابا جويا قويا تجتاح شمال شرق البلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة، تتعدى 30 ملم، على ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، وجيجل، وذلك ابتداء من الثالثة بعد زوال يوم غد الاثنين.

كما نبهت ذات المصالح من رياح قوية تصل سرعتها 70 كلم/سا، تجتاح الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الاثنين.

فيما ستعرف كل من عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار، رياح قوية ستتسبب في زوابع رملية كثيفة، وذلك ابتداء من التاسعة من صباح يوم غد الاثنين إلى غاية السادسة مساءا.