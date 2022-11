Intempéries dans le nord du pays à partir de demain

Des intempéries sont prévues dès demain lundi sur plusieurs régions du nord du pays, a alerté ce dimanche, l’office national de météorologie dans un bulletin météo spécial.

La même source a précisé que des pluies dépassant 30 mm sont attendues dans les wilayas d’Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaia et Jijel, à partir de demain lundi à 15h.

Par ailleurs, des vents violents pouvant atteindre la vitesse de 70km/h sont attendus à Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et Taref, à partir de ce lundi à minuit.

Des tempêtes de sables et des vents puissants sont, également, attendus à Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah, à partir de demain à 9h et jusqu’à 18h.