إحباط محاولة تهريب كميات هامة من المواد الغذائية

قامت مصالح الجمارك بحجز كميات هامة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بولاية عين قزام.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك أنّه، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، من العثور على مخبأ مهيّأ للتهريب وحجز 6750 كغ من الفرينة و50 كغ من السكر.

وفي عملية ثانية تمّ تنفيذها في سياق النشاط العملياتي المشترك مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الجمارك بالمركز الحدودي البري المتقدم بتين زواتين، التابع لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، من حجز 2250 كيلوغرامًا من مادة الفرينة، 1125 كيلوغرامًا من الأرز، 1200 كلغ من العجائن الغذائية.

بالإضافة إلى 79 وحدة من الألبسة والأحذية، مع حجز ثلاث سيارات وتوقيف ثلاثة أشخاص.