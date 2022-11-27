الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق فوري

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور القطاع الاستراتيجي للنقل البحري والجوي للبضائع، في جميع المستويات والمسؤوليات.

كما أمر الرئيس تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بدمج الشركتين الوطنيتين كْنان متوسطية "Cnan Med" و كْنان شمال "Cnan Nord" المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة، وإعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة، في غضون شهر.

وأمر الرئيس، أيضا بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل.

وفسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية ولا سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن.

من جهة أخري، أمر الرئيس تبون، بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية.

مع تنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران.

وطالب بالتحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف، مع العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.