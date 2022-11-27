بعد هزيمتها برباعية كرواتية .. كندا تودع المونديال (فيديو)

غادر المنتخب الكندي مونديال قطر بشكل رسمي ، بعد هزيمته ، اليوم الأحد ، أمام نظيره الكرواتي بثلاثية مقابل هدف.

كانت الأمور تبدو في صالح المنتخب الكندي بعد تسجيل ألفونسو دايفيز لهدف مبكر في الشباك الكرواتية في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

لم تدم فرحة أول هدف لكندا في ثاني مشاركة لها بمباريات كأس العالم منذ مونديال الميكيسيك سنة 1986، لتتلقى الشباك الكندية رباعية كرواتية من كل كاراميتش في الدقيقتين 36 و 70، وليفيا في الدقيقة 44، ولوفرو ماجر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز الذي أحرزه المنتخب الكرواتي ، عزز وصيف بطل العالم حظوظه في التأهل للدور الثاني قبل آخر مباراة أمام بلجيكا.

جدير بالذكر أن كرواتيا تتصدر المجموعة مع المغرب بـ 4 نقاط، بينما تحتل بلجيكا المركز الثالث بـ 3 نقاط، تليها كندا بدون رصيد في آخر الترتيب لتكون ثاني المنتخبات المغادرة للمونديال بعد المنتخب القطري.