البرلمان العربي يدعم رئاسة الجزائر لمساندة فلسطين

رحب البرلمان العربي بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية، برئاسة الجزائر، لمساندة فلسطين من أجل نيل اعترافات دولية بدولة فلسطين والحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي مساء أمس السبت، والتي أقر فيها البرلمان العربي مشروع قرار لجنة فلسطين، وهو مشروع قرار يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة.

وأكد البرلمان العربي مساندة ودعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك، تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق قرارات عديدة تخص بهذا الشأن.

كما رحب البرلمان العربي بقرار القمة العربية الـ31 في الجزائر، "لوضع آليات تنفيذية بشأن حماية القدس" داعيا أبناء الأمة العربية لـ "إعلاء حالة التضامن مـع القدس باعتبارها "مسؤولية عربية إسلامية مشتركة".

وفي ذات السياق ثمن البرلمان الجهد العربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بدور الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لرعايته و إنجاز "إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني".

كما دعا، في هذا الإطار، كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى إبقاء البوصلة الوطنية الفلسطينية نحو الهدف الجامع والموحد للشعب الفلسطيني والمتمثل في العودة والحرية والاستقلال، وعدم التشتت والفرقة.