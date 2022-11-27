الحكومة تعقد اجتماعها الأربعاء بتيسمسيلت

أمر رئيس الجمهورية بعقد اجتماع الحكومة، الأربعاء المقبل، بولاية تيسمسيلت وذلك في سياق تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأحد .

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس تبون وجه بتسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية، الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول، ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات، التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى.





كما أمر بدعم برنامج البناء الريفي بالولاية، بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي، مع تخصيص أوعية عقارية بالتنسيق مع مصالح الغابات، مما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة في المنطقة.

و كان من بين مخرجات الاجتماع أيضا، الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14، الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومتر، وإعادة تهيئته.