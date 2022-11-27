غليزان: توقيف ثلاثة أشخاص ينقبون عن الذهب دون رخصة

بناء على معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة في غليزان مفادها تواجد شخصين يقومان بالتنقيب عن الذهب دون رخصة، تنقل أفراد الدرك إلى عين المكان، وقاموا بتوقيفهما وبعد تفتيشهما، وتفتيش السيارة السياحية تم العثور على مبلغ مالي معتبر يقدر ب 250 مليون سنتيم، و ثلاث أوراق بها طلاسم،إلى جانب خمسة أكياس بها أعشاب، وقنينة عسل، وكذا مطرقة حديدية، وقطعة معدنية سوداء اللون تستعمل لتمييز الذهب.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية،تنقل أفراد الدرك إلى ولاية مجاورة وأوقفوا شخصا ثالثا،وحجز جهازي إعلام آلي، يستعملان في إرسال صور للأقمار الصناعية لتحديد أماكن تواجد الذهب.المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.