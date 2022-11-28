العاصمة: حصيلة انفجار الغاز بباب الزوار

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار للغاز تبعه حريق بشقة شاغرة، فجر اليوم الإثنين، بحي مختار زرهوني ببلدية باب الزوار في الجزائر العاصمة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها بتدخل وحدتها لولاية الجزائر في تمام الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة (05:15) من هذا الإثنين إثر انفجار لغاز المدينة تبعة حريق بشقة شاغرة بالطابق الثاني لعمارة متكونة من خمسة طوابق، بحي زرهوني مختار قرب ملحقة البلدية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء في ولاية الجزائر.

وأضاف نفس المصدر إن الانفجار خلف ثلاثة ضحايا أحدهم انتشل من تحت الردوم والثاني يعاني من خلع في الكتف والثالث في حالة صدمة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، كما تم إخماد الحريق ومنع انتشاره للشقق المجاورة.

وأشارت الحماية المدنية إلى إنه تم تسجيل انهيار جدران الشقة وكذا منزلين اثنين مجاورين بالإضافة إلى تسجيل تضرر على مستوى ست شقق بالطوابق العليا للعمارة.