أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 3 بالمائة وتراجعت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" دون مستوى 82 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 11 جانفي 2022.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ " فأنه بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.67 بالمائة إلى 74.32 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.58 بالمائة إلى 81.47 دولار للبرميل.

وتتفاعل الأسواق مع وضع فيروس كورونا في الصين، حيث تم اكتشاف 39791 إصابة جديدة يوم السبت الماضي، ووفقا للسلطات الصينية هذا يعد مستوى قياسيا، وتسجل الصين مستويات قياسية في عدد الإصابات لليوم الرابع على التوالي.

وقد يتسبب نمو عدد الإصابات في تشديد قيود الحجر الصحي، والتي بدورها ستؤثر سلبا على الاقتصاد الصيني وتقلل من الطلب على النفط.