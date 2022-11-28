قسنطينة: إسعاف أربعة مختنقين بالغاز

أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، أربعة مختنقين بالغاز في منزلهم الواقع بحي 300 مسكن بالخروب.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، بأن إسعافاتها ببلدية الخروب تخلت هذا الإثنين في حدود الساعة الواحدة صباحا وست عشرة دقيقة (01:16) على مستوى حي 300مسكن عمارة رقم 3 ببلدية الخروب من أجل إسعاف أربعة أشخاص من الجنسين، أصيبوا باختناق بالغاز.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الذين أعمارهم 10 و15 و37 و76 سنة وجدوا في حالة غثيان و قيئ جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، حيث تمت تهوئة الشقة وإسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى مستشفى الخروب.