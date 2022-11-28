باتنة: إصابة سيدة في انفجار للغاز بنڤاوس

أصيبت سيدة في العقد السادس من العمر بجروح متعددة في تسرب للغاز متبوع بانفجار فجر اليوم الإثنين، في منزل يقع في قرية فنارو ببلدية بنڤاوس ولاية باتنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، بتدخل إسعافات وحدتها الثانوية بدائرة نڤاوس، فجر هذا الإثنين، من أجل حادث تسرب للغاز تبعه انفجار داخل منزل سقفه من القرميد، مخلفا إصابة سيدة بجروح متعددة وسقوط قرميد المنزل وتشققات في المسكن مع تحطم زجاج سيارة كانت مركونة خارج البناية.

وأضاف نفس المصدر بأنه تم إسعاف المصابة بعين المكان، قبل تحويلها على جناح السرعة إلى المستشفى المدينة.