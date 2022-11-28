انطلاق محاكمة ثمانية وزراء سابقين

بدأت بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، محاكمة الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي ونظيره أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب 5 وزراء سابقين وعدة ولاة وإطارات في الدولة في قضية فساد.

ويضم الملف أيضا، وزير الصناعة السابق الفار عبد السلام بوشوارب، وعبد الحميد طمار وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وفرعون هدى إيمان، عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، ولوكال محمد بالإضافة إلى الوالي السابق لولاية جيجل علي.بدريسي، والواليين السابقيان عبد القادر زوخ وحسين واضح.

ويتابع المتهمون بجنح ثقيلة، من ضمنها منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة وغيرها.