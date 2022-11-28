تحديد ملعب مواجهة مولودية الجزائر - نادي بارادو

أكدت إدارة نادي مولودية الجزائر، أن مباراة الفريق غدا أمام فريق بارادو ستلعب رسميا بملعب الشهيد" عمر بن رابح" بالدار البيضاء بالعاصمة وذلك بحضور الجمهور.

وحسب الصفحة الرسمية للمولودية على الفايسبوك فإن عملية بيع التذاكر ستنطلق بداية من الساعة الثانية من ظهر اليوم بشبابيك ملعب الخامس جويلية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف إلى غاية نفادها.

وأضاف المصدر ذاته أن مباراة " الباك"، ستلعب بشبابيك مغلقة ولن تطرح أي تذكرة للبيع بملعب الدار البيضاء، وفي الأخير دعت الإدارة كل محبي المولودية، إلى التحلي بسلوك حضاري ومثالي وصنع أجواء الفرجة كما فعلوا في المباريات السابقة بالملعب نفسه.