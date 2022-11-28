ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية

أعلنت ولاية الجزائر، اليوم الإثنين، أنه سيتم التكفل بالعائلات المتضررة، من انفجار للغاز، المتسبب في حريق بشقة بحي الشهيد علي عقون ببلدية المحمدية

وأوضح بيان لولاية الجزائر، اليوم الإثنين، أنه "على إثر انفجار لغاز المدينة تبعه حريق بشقة بالطابق الثاني لعمارة متكونة من 05 طوابق، بحي الشهيد علي عقون (82 مسكن) ببلدية المحمدية، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، على الساعة 05 و15 دقيقة، تدخلت مصالح الحماية المدنية بحضور السلطات المحلية، أين تم إسعاف 03 أشخاص أصيبوا إثر هذا الحادث، واحد منهم تم إسعافه في عين المكان وتم تحويل شخصين آخرين إلى المستشفى، تم التكفل بحالتيهما وقد غادرا المستشفى في حالة جيدة، كما تم إخماد الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية، ومنع انتشاره للشقق المجاورة، حيث تم أيضا تسجيل انهيار جدران الشقة وكذا منزلين (02) مجاورين بالإضافة إلى تسجيل أضرار على مستوى عدة شقق بالطوابق العليا للعمارة، وقد شرعت المصالح المختصة في إجراء تحقيق حول أسباب وملابسات هذا الانفجار، مع إيفاد لجنة من مصالح هيئة المراقبة التقنية للبنايات (CTC) فيما سيتم التكفل بالعائلات المتضررة من طرف مصالح الولاية".

ودعت ولاية الجزائر، كل المواطنين إلى التحلي بمزيد من الحيطة والحذر في استخدام مختلف الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز، والمراقبة الدورية لها من طرف مختص، مع احترام شروط التهوية والأمان لتفادي الأخطار والحوادث المتصلة بالاستخدامات المختلفة للغاز، حفاظا على الأرواح والممتلكات.