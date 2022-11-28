تطورات في حالة الشهراني

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن وجود تطورات في حالة لاعب المنتخب ياسر الشهراني الذي كان قد تعرض إلى إصابة خطيرة خلال مواجهة الأرجنتين.

وفق المصدر ذاته، فقد خضع ظهير أيسر المنتخب السعودي لكرة القدم، ياسر الشهراني، لعملية جراحية ثانية، هذه المرة في عظام الوجه حسبما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، نتيجة تعرضه لإصابة قوية خلال الفوز اللافت لبلاده على الأرجنتين في مونديال 2022.

وقال الاتحاد السعودي في حسابه على تويتر: "بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني وبحسب الخطة الطبية الموضوعة، خضع اللاعب لعملية جراحية في عظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص في مدينة عبد العزيز الطبية في الرياض وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب".

وأضاف: "اللاعب قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس الأربعاء الماضي وقد تكللت العمليتان بالنجاح".

يذكر أن الشهراني تعرض لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس خلال المباراة ضد الأرجنتين الثلاثاء الماضي، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل، وتم تغييره على جناح السرعة.