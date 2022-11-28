أمطار غزيرة على 15 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أمطارا غزيرة، تجتاح شمال شرق البلاد.

وحذرت نشرية خاصة، من تساقط أمطار تصل بين 20 و40 ملم وتتجاوز 50 ملم محليا، لاسيما على ولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج وسطيف، بالإضافة إلى الجزائر العاصمة والبليدة، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

كما ستعرف كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڤالمة، سوق أهراس، ميلة وقسنطينة، هطول أمطار غزيرة، ابتداء من السادسة مساء، إلى غاية السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء.

والكمية المتساقطة تتراوح بين 30 و50 ملم وتتجاوز 60 ملم في بعض المناطق.