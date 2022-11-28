إنشاء أربع مدارس عليا جديدة بسيدي عبد الله

كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي محمد بوهيشة، أنه تحسبا للدخول الجامعي المقبل 2022-2023 تم الشروع في إعداد أربعة مشاريع لإنشاء أربع مدارس عليا بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله.

وأوضح بوهيشة في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم إنشاء المدرسة العليا للأنظمة المسيرة سواء كان بريا أو مائيا أو هوائيا حيث سيكون لهذه الأخيرة استعمالات كبيرة مستقبلا في كل المجالات ولذلك لا يجب أن تكون الجزائر متخلفة في هذا المجالات مؤكدا السعي إلى وضع لبنة تسمح للجزائر بالولوج إلى هذه التكنولوجيا أي وضع نظام بيئي ابتكاري يسمح للطلبة والباحثين من الابتكار في هذا المجال.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم إنشاء مدرسة عليا في عالم الروبوتات ومدرسة عليا في عالم النانو التكنولوجيات إلى جانب استحداث مركز بحث في الرياضيات المطبقة ومركز بحث في عالم نانو التكنولوجيا لضمان التفاعل بين الباحثين الأساتذة والطلبة، فضلا عن إنشاء حاضنة أعمال ومدينة علوم لكل ما هو ثقافة علمية على مستوى قطب سيدي عبد الله لجعله قطب امتياز وتحقيق حركية بين الجامعات ومراكز البحث.