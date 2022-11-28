وزارة العدل تطلق "الشباك الإلكتروني الوطني"

أعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه تم اليوم الإثنين، إطلاق "الشباك الإلكتروني الوطني"، الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام.

وجاء في البيان أنه "تم إطلاق هذا اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، عبر كامل التراب الوطني" الشباك الإلكتروني الوطني" الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام، وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف".

وتابع البيان أنه "للحصول على خدمات "الشباك الإلكتروني الوطني" يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية (المحكمة أو المجلس القضائي الأقرب) مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية وإجراء عملية البحث بناء على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار"،

مضيفا بأنه "سيتم تعميم هذا الإجراء على المحاكم الإدارية في القريب العاجل". وخلص المصدر نفسه أنه "بذلك يكون قطاع العدالة قد أنجز تقدما معتبرا في تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات القضائية عن بعد، بما يعود بالفائدة على المتقاضين ودفاعهم".