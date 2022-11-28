تيبازة: توقيف مرتكبي جريمة حجوط

تمكن عناصر الدرك الوطني لولاية تيبازة من توقيف أربعة أشخاص تورطوا في جريمة قتل راح ضحيتها الأسبوع الماضي شاب قاصر بمدينة حجوط،حسبما جاء اليوم الإثنين في بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح البيان أنه تبعا لتسجيل جريمة قتل راح ضحيتها شاب قاصر يبلغ من العمر 16 سنة الأسبوع الماضي بحجوط، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لنفس المدينة في ظرف وجيز من توقيف المتورط الرئيسي في الجريمة.

فبعد مباشرة التحقيقات القضائية وتفعيل عنصر الاستعلامات تم توقيف الجاني الرئيسي الذي كان في حالة فرار وحجز أداة الجريمة المتمثلة في سكين متوسط الحجم إلى جانب توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه تورطهم في تحريض الضحية على ضرب الجاني قبل وقوع الجريمة، حسب البيان.

وأشار المصدر إلى وفاة الشاب متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها من قبل الجاني، بعد نقله للمؤسسة الاستشفائية لحجوط فيما ضبط عناصر الدرك الوطني كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية لدى المتورطين.

وبعد انتهاء التحقيقات على مستوى مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني، تم رفع "جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد" و "جنحة حيازة مؤثرات عقلية من أجل المتاجرة غير الشرعية" و "التحريض على جريمة" ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.