مروجو المؤثرات العقلية في المدارس في قبضة أمن الحراش

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر لأمن مقاطعة الحراش من الإطاحة بجمعية أشرار تنشط بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بباش جراح.

وأوضح بيان لذات المصالح، اليوم الإثنين، إن فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للحراش، وتحت إشراف المستمر للنيابة المختصة إقليميا، قامت بعملية تفتيش أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 و32 سنة مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر.

وأشار المصدر إلى أن تحريات العميلة أسفرت عن ضبط وحجز (80) قرصا من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع و ( 08) أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلف الأحجام والأنواع وغمد خاص بالسيف وعصاوين خشبيتين بالإضافة إلى إشارة البواخر برتقالية اللون "سينيال" ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 120490 دج من عائدات المتاجرة في هذه السموم وهاتفين ومركبة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار، حيازة نقل، توزيع وترويج المؤثرات العقلية لغرض البيع باستحضار مركبة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بمختلفة الأنواع والأحجام.