حصيلة الوفيات اختناقا بالغاز منذ بداية السنة

توفي 105 أشخاص منذ بداية السنة الجارية بالجزائر جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حسب ما كشف عنه اليوم الإثنين المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق.

وأوضح العقيد عاشور، خلال منتدى يومية المجاهد الذي خصص لموضوع " مخاطر تسرب غاز أوكسيد الكربون"، أنه "تم تسجيل وفاة 105 أشخاص منذ بداية السنة الجارية، فيما تم إنقاذ 3257 آخرين من موت محقق خلال نفس الفترة لنفس الأسباب".

وأضاف أنه خلال شهر نوفمبر الجاري لوحده، تم "تسجيل وفاة 12 شخصا مع إنقاذ 150 آخرين من موت محقق جراء حوادث تسرب الغاز، آخرها الذي سجل اليوم صباحا بحي مختار زرهوني بالمحمدية (الجزائر العاصمة)، والذي لم يخلف أي خسائر في الأرواح".

وأرجع ذات المسؤول وقوع مثل هذه الحوادث إلى "سوء تركيب تجهيزات التدفئة وتسخين الماء من طرف أشخاص غير مؤهلين إلى جانب غياب الصيانة وعمليات المراقبة الدورية، والتأكد من وجود منافذ للتهوية".