رياح قوية على هذه الولايات

حذرت مصالح الديوان الوطني، اليوم الإثنين، من هبوب رياح قوية غربية شمالية غربية سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا وقد تصل أحيانا إلى 90 كلم/سا. وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية فجر غد الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي: بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما حذرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية غربية شمالية غربية سرعتها من 60 إلى 80 كلم/سا بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء على ولايات: أم البواقي، باتنة، بسكرة، تبسة، خنشلة وأولاد جلال.