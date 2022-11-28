فوز إفريقي جديد في المونديال

حقق المنتخب الغاني ثالث فوز إفريقي في كأس العالم 2022 بعدما تجاوز نظيره الكوري الجنوبي (3-2)، اليوم الإثنين، في مقابلة مثيرة على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.

وأدى المنتحب الغاني شوط أول في المستوى أنهاه متقدما بهدفين عن طريق محمد ساليسو (د24) ومحمد قودوس (د34)، غير أن "الشمشون" الكوري عاد بقوة في بداية المرحلة الثانية بقيادة شون غيسون الذي وقع ثنائية في ظرف ثلاثة دقائق (د58، د61).

ورغم صدمة "الريمونتادا" الكورية عرف ممثل الكرة الإفريقية كيف يباغث المنافس مجددا بهدف ثالث عن طريق هجمة مرتدة منظمة وصلت عند المتألق محمد كودوس الذي سدد باليسرى من داخل منطقة الجزاء (د68).

بقية أطوار المواجهة شهدت ضغطا كوريا رهيبا لكن استماتة الغانيين وتألق الحارس أتزيقي سمح ببقاء النتيجة على حالها 3-2 وسط فرحة عارمة للجماهير الغانية، التي

وبهذه النتيجة رفع "البلاك ستارز" رصيدهم إلى النقطة الثالثة وسيكونون على موعد في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة مع مقابلة ثأرية بذكريات مونديال 2010 ضد أوروغواي، فيما يبقى رصيد ممثل الكرة الآسيوية برصيد نقطة وحيدة.