سونغ يتحدث عن قضية الحارس أونانا

تحدث مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبير سونغ، عن حادثة غياب الحارس الأساسي أندريه أونانا الذي تم استبعاده من التشكيلة لأسباب انضباطية.

وأوضح سونغ، في مؤتمر صحفي عقب نهاية مواجهة صربيا، اليوم الإثنين، أنه كان عليه أن يضع مصلحة الفريق في المقام الاول خلال في المباراة التي أهدت الكاميرون نقطة قبل مباراة حاسمة أمام البرازيل.

وقال سونغ "إنه لاعب مهم للغاية لكننا في منافسة ودوري أن أضع مصلحة الفريق قبل أي فرد"، وأضاف عن حارس إنتر ميلان: "هو أحد أفضل الحراس في أوروبا والأمر لا يتعلق بأدائه ولكن عليك الحفاظ على الفريق".

وتابع: ربما كنا بحاجة لإشارة قوية، هي مخاطرة كبيرة وقمت بها لكنني أعتبر نفسي أبا لهذه المجموعة وعندما أضطر للمخاطرة واتخاذ القرارات أفعل ذلك دون تردد.

من جهة أخرى، أبدى سونغ رضاه عن الأداء الذي قدمه منتخب بلاده في مواجهته للمنتخب الصربي التي انتهت بالتعادل (3-3) بملعب الجنوب في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2022.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 46 عاماً: "سعينا لتعويض ما حدث في مباراة الافتتاح، وأظهرنا أداء متوازناً، وعلى الرغم من نجاحنا في التسجيل المبكر لكننا تأخرنا في النتيجة قبل أن نشاهد ردة فعل قوية من اللاعبين وخرجنا بنتيجة التعادل في نهاية المطاف".

وتابع سونغ: "هناك أخطاء ظهرت، ونحاول الاستفادة من الدروس التي نتعرض لها وتصحيح بعض الأمور، وقد رأينا كيف نجح فينسنت أبو بكر في تغيير معطيات المباراة بعد مشاركته في الشوط الثاني ولو شارك في المباراة الأولى لكان للنتيجة كلام آخر".

وقال: "لدينا القدرة على أن نقدم أداء أفضل، ولكن في كأس العالم لا يمكن أن يسيطر المنطق في الغالب، وعلينا أن نصبر على أداء بعض اللاعبين الشباب، بالمقابل المنتخب قام بردة فعل قوية اليوم ويستحق الجميع التهاني الكبيرة".

وختم مدرب الكاميرون: " علينا التركيز على مباراتنا المقبلة أمام المنتخب البرازيلي وسنقوم بالإعداد لها بصورة قوية ، وأعتقد أن كل شيء ممكن ووارد في كرة القدم، ونحن نؤمن بقدراتنا، ومنتخب البرازيل قوي ولكن نحن أيضا لدينا نوعية جيدة من اللاعبين، ونريد أن نحقق هدفنا بالتأهل إلى الدور المقبل كي نسعد الجماهير الكاميرونية التي ساندتنا بقوة اليوم".

ويمتلك المنتخب الكاميروني نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب الصربي في المجموعة السابعة التي يتصدرها المنتخب البرازيلي برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع المنتخب السويسري حيث يلتقيان في وقت لاحق اليوم.