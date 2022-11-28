فتح تحقيق في ملابسات انفجار العاصمة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بفتح تحقيق ابتدائي لتحديد أسباب وظروف وملابسات الانفجار العنيف الذي وقع صبيحة اليوم الاثنين في مسكن بحي زرهوني مختار بالجزائر العاصمة، نتيجة تسرب للغاز، حسب ما أفاد به بيان لذات الجهة القضائية.

وجاء في البيان: أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام, أنه قد وقع صباح هذا اليوم الموافق لـ 2022/11/28 على حوالي الساعة 05:20 صباحا, انفجار عنيف نتيجة تسرب الغاز في أحد المساكن على مستوى حي 82 مسكن عمارة أ - زرهوني مختار - الدار البيضاء, أدى إلى تحطم جدران هذا المسكن الذي تقطنه امرأة مع نشوب حريق امتد لهيبه إلى المساكن المجاورة بالطابق العلوي وتسبب في حدوث حروق للمرأة صاحبة المسكن واختناق شخصين نتيجة الدخان الكثيف الذي انتشر في مسكنيها مع تسجيل أضرار معتبرة في الشقق المجاورة".

وأضاف أنه "تم إسعاف الضحايا الثلاث بنقل المرأة إلى مستشفى الدويرة المختص في معالجة آثار الحروق, فيما تم نقل الشخصين الآخرين وإسعافهما بالعيادة الصحية المتعددة الخدمات الكائنة بنفس الحي وحالتهم الصحية ليست خطيرة".

وتابع أن "مصالح شركة سونلغاز وكذا الحماية المدنية انتقلا إلى عين المكان وأجريا المعاينات الأولية مع اتباع التدابير الأمنية الوقائية الأولية بقطع الغاز عن العمارة وإخماد الحريق".

واستطرد وكيل الجمهورية بالقول: "انتقلنا صباح هذا اليوم بعد إبلاغنا بالحادثة إلى مكان الانفجار وأمرنا مصالح أمن دائرة الدار البيضاء بفتح تحقيق ابتدائي فورا, لتحديد أسباب وظروف وملابسات الحادث".