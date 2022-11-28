اقتناء طائرات مسيرة لمكافحة حرائق الغابات

كشف المدير العام للغابات، جمال طواهرية، اليوم الإثنين بسكيكدة بأنه سيتم اقتناء طائرات مسيرة (بدون طيار) ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات.

وأكد طواهرية لوكالة الأنباء الجزائرية، خلال اليوم الثاني من زيارة عمل قام بها إلى الولاية ضمن وفد ضم الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و التي خصصت اليوم لمعاينة المنطقة الرطبة قرباز-صنهاجة بدائرة بن عزوز، أن هذه الطائرات '"سيكون لها أثر إيجابي كونها ستمكن من الكشف عن بؤر الحرائق قبل اتساع رقعتها".

وأضاف نفس المسؤول أن المديرية العامة للغابات تعمل حاليا على فتح مسالك وحفر خنادق مضادة للنيران التي ستساهم بشكل كبير في مكافحة الحرائق مستقبلا والتي تدخل هي الأخرى ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة حرائق الغابات.

وذكر نفس المتحدث بأنه قد تم تسجيل خلال السنة الحالية إتلاف 28 ألف هكتار من المساحات الغابية والأحراش والأشجار المثمرة ومكونات غابية أخرى أتت عليها ألسنة اللهب، معتبرا أن هذه المساحة "منخفضة" مقارنة بالسنوات المنصرمة.