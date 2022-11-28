البرازيل ثاني المتأهلين إلى ثمن النهائي

التحق المنتخب البرازيلي، اليوم الإثنين، بنظيره الفرنسي وبات ثاني المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعد تجاوز المنتخب السويسري بهدف دون مقابل على ملعب 974.

ولم يكن فوز "راقصي السامبا" سهلا خاصة في غياب نجمهم الأول نيمار بسبب الإصابة، حيث جاء بهدف وحيد سجله متوسط الميدان كاسيميرو في الدقيقة 83 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل جماعي مميز.

ورفع صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات باللقب العالمي رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة السابعة، متقدما على سويسرا الثانية بثلاثة نقاطن فيما تقاسم الكاميرون المرتبة الأخيرة رفقة صربيا بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي الجولة الثالثة، تواجه البرازيل الكاميرون وتلاقي صربيا سويسرا ولذلك لحسم ورقة التأهل الثانية عن المجموعة التي ستلعب بين ثلاثة منتخبات.