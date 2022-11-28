ايتوزا: عودة خدمة الخط الرابط بين أول ماي والمدنية

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة "ايتوزا" عن عودة خدمة الخط الرابط بين ساحة أول ماي والمدنية ابتداء من اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للمؤسسة أنه "في إطار تحسين ظروف تنقلات المواطنين، تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة "ايتوزا" عن عودة خدمة الخط الرابط بين ساحة أول ماي والمدنية، ابتداء من 28 نوفمبر 2022".

وفي هذا الصدد، أوضحت مؤسسة "ايتوزا" أنها خصصت 4 حافلات ذات 14 مقعدا، مشيرة إلى أن سعر التذكرة حدد بـ 20 دج. أما بشان ساعات العمل، أردفت المؤسسة أن الانطلاق الأول يكون على الساعة 7 سا و أخرها برمج على الساعة 20 سا.