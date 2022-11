Bouden salue la solidarité de l’Algérie avec la Tunisie

La cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden, a salué lundi à Alger le soutien et la solidarité de l'Algérie avec son pays en cette conjoncture "sensible" qu'il traverse.

"J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à qui j'ai transmis les salutations et les félicitations renouvelées du Président Kais Saïed pour le succès du Sommet arabe abrité par l'Algérie, début novembre, ainsi que ses vœux de davantage de prospérité pour l'Algérie", a déclaré Mme Bouden au terme de l'audience que lui a accordée le Président Tebboune, exprimant sa "gratitude à l'Algérie pour son soutien à la Tunisie en cette conjoncture sensible que le pays traverse".

Elle a, en outre, affirmé que sa visite en Algérie visait à "échanger des vues, suivre les projets élaborés dans le cadre de la Grande commission mixte algéro-tunisienne, et préparer les travaux de la prochaine commission prévue à Alger", ainsi qu'à examiner "les moyens permettant l'établissement d'un partenariat stratégique global" entre les deux pays.

La rencontre s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du côté algérien, et du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, du côté tunisien.