سوناطراك تمول مشاريع في ثلاث ولايات

قامت شركة سوناطراك بالتوقيع على عدة اتفاقيات بولايات المسيلة، أولاد جلال وبسكرة.

وأفادت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسيوك"، أنه مواصلة لبرنامج الاستثمار الاجتماعي الخاص بمجمع سوناطراك تم التوقيع على عدة اتفاقيات بولايات المسيلة، أولاد جلال وبسكرة.

ففي مقر ولاية المسيلة تم إبرام ثلاث اتفاقيات يوم 26 نوفمبر 2022، مع رؤساء المجالس الشعبية لبلديات ونوغة، عين الحجل ومجدل، وتضمنت الاتفاقية الأولى المتعلقة ببلدية عين الحجل تخصيص غلاف مالي لإعادة تهيئة قاعة علاج بمنطقة أولاد سويب وترميم المدرسة الابتدائية معمري الكرفلي، أما الاتفاقية الثانية الموقعة ببلدية مجدل فقد خصصت لتمويل مشروع متعلق بإنجاز وتجهيز أقسام تربوية وتهيئة فضاءات اللعب بمدرسة الشهيد يزيد محمد، أما ببلدية ونوغة فقد تم الاتفاق على تمويل مشروع لربط منطقة الكدية بشبكة الكهرباء.

وأضاف البيان "بولاية أولاد جلال كانت هي الأخرى على موعد مع البرنامج الاستثماري لسوناطراك، حيث تم إمضاء اتفاقية يوم 27 نوفمبر 2022، شملت تمويل مشروع اقتناء وتركيب لوحات الطاقة الشمسية للاستعمال الفردي، وكذا تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية".

أما بولاية بسكرة فقد تم التوقيع اليوم 28 نوفمبر 2022، على اتفاقية مع بلدية لوتايا لإنجاز ملعب جواري بمنطقة عمر إدريس، من أجل تعزيز المرافق العمومية الخاصة بفئة الشباب في هذه البلدية.