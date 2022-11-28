الغنوشي أمام القضاء مجددا

مثُل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الإثنين، مجددا أمام قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب لمساءلته في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

وحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن محامي الغنوشي فإن هذا الأخير نفى التهم الموجهة إليه، حيث قال في وقت سابق إنها "محاولات لإقصاء خصم سياسي" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد.

محامي الدفاع المختار الجماعي أفاد بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مثل أمام محكمة متخصصة في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأنه قصد وحدة التحقيق بالعاصمة تونس لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

التحقيق مع الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض كان قد بدأ في هذه القضية في 21 سبتمبر الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بتونس العاصمة، حيث جرى استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجددا.

كما جرى استدعاء الغنوشي في 19 جويلية 2022 من أجل التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ويأتي هذا بعد نحو شهر من صدور قرارا بمنع الغنوشي من السفر على خلفية تحقيق في اغتيالات سياسية حدثت في العام 2013.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.