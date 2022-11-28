ربيقة يعطي إشارة انطلاق تصوير فيلم "حامي الصحراء"

أعطى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة مساء اليوم الإثنين من بلدية مشونش (27 كلم شمال شرق بسكرة) إشارة انطلاق تصوير فيلم "حامي الصحراء" للمخرجة ياسمين شويخ، حول حياة ونضال البطل الشهيد العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة المدعو "سي الحواس".

وفي تصريح للصحافة بعد إعطاء إشارة انطلاق تصوير المشاهد الأولى لهذا الفيلم بمعية المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالثقافة والسمعي البصري، أحمد راشدي وسلطات الولاية، أوضح الوزير أن الفيلم الروائي يدور حول شخصية لها رمزية وقيمة وطنية في كفاح المنطقة في دحض مشروع فصل الصحراء وتجسيد الوحدة بين الوطنيين في معركة استشهاده رفقة العقيد عميروش.

وأضاف ربيقة أن إنتاج هذه الأعمال التي تعنى بالموروث الثقافي والتاريخي ولاسيما المتعلق بالمقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير قد تم من خلال انتقاء سيناريوهات بعد دراسة العروض المقدمة للجنة قراءة متخصصة كما ستتم مرافقة العمل من الناحية التاريخية ومتابعة كل مراحل تصوير الفيلم حتى يكون خاليا من أي اختلال أو ابتعاد عن محور الشخصية.

من جهته، أبرز مدير المركز الوطني للصناعة السينيماتوغرافية علاء الدين قوامي أن هذا الإنتاج التنفيذي الثالث الذي أسندت مهامه للمركز من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بعد إطلاق فيلم عن حياة الشهيد زيغود يوسف من قسنطينة وفيلم عن الشهيد سي أمحمد بوقرة من المدية ليتم إعطاء إشارة فيلم "سي الحواس" حامي الصحراء من بسكرة لما لها من رمزية كمسقط رأسه، مؤكدا أن هذا العمل الذي تم اختيار المخرجة ياسمين شويخ لإخراجه فيما كتب السيناريو سليم سوهالي قد سخرت كل الإمكانات لإنجاحه ليكون "قيمة مضافة تاريخيا وثقافيا وفنيا".