أنقرة والقاهرة.. نحو علاقات دبلوماسية كاملة

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين بأن بلاده ومصر قد تستأنفان، قريبا، العلاقات الدبلوماسية الكاملة، مع إعادة تعيين السفراء بينهما في الأشهر المقبلة.

جاويش أوغلو قال، في تصريحٍ صحفي، إن البلدين "قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريباً".

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد أكد في وقت سابق أنّ "تطبيع العلاقات مع مصر مستمر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل".

يأتي هذا بعد نحو تسع سنوات من التوترات بين أنقرة والقاهرة على خلفية وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم سنة 2013 والاضطرابات السياسية والأمنية التي عصفت بالساحة المصرية آنذاك.