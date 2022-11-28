لقاء جزائري-نمساوي لعصرنة النقل بالسكك الحديدية

استقبلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، وفدا من الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية يضم شركات متخصصة في الصيانة وصناعة عتاد وتجهيزات السكك الحديدية لاسيما الأمن والاتصالات.

وحسب بيان للشركة على صفحتها الرسمية على " فيسبوك " ، فإن هذه الزيارة تأتي "في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والنمسا".

اللقاء تم بحضور كل من المدير العام السيد كريم عياش والمدراء المركزيين للشركة ومسؤولي فروع الشركة المتخصصة في الصيانة والدراسات عن الجانب الجزائري.

وعن الجانب النمساوي حضر كل من سفيرة النمسا بالجزائر السيدة كريستين موزر، والمدير الجهوي للغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية السيد مارتان وولر، وعدد من مسؤولي الشركات النمساوية المتخصصة في الصناعات والتجهيزات الخاصة بالسكك الحديدية.

الشركات النمساوية، حسب البيان، عرضت آخر التكنولوجيات والابتكارات المتعلقة بمجال النقل السككي لديها، على غرار العتاد وتجهيزات الأشغال وتجهيزات الصيانة والأمن والاتصالات.

اللقاء يهدف، وفقا للبيان، إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية وشركات نمساوية متخصصة في الصناعات السككية من أجل تطوير وعصرنة الشبكة السككية في الجزائر.

وتعرف الشريك النمساوي خلال هذا اللقاء على القدرات السككية التي تحوزها الجزائر سواء فيما يتعلق بالشبكة السككية وأنواع القاطرات والعتاد والتجهيزات التي تستغلها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

هذا ومن المقرر أن يقوم الوفد النمساوي بزيارة القاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات بالرويبة غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، وذلك ضمن برنامج الزيارة.