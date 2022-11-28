وزارة الدفاع الوطني تنفي ..

نفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أنباء تم تداولها حول تنظيم تمرين تكتيكي مشترك جزائري-روسي جنوب البلاد.

وأفاد التلفزيون العمومي نقلا عن وزارة الدفاع الوطني، أن العديد من وسائل الإعلام الدولية كانت قد تناولت مؤخرا معلومات مفادها تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي جنوب البلاد.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الدفاع الوطني أن التمرين التكتيكي المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب لم يتم إجراؤه.

ونوهت الوزارة بأن كافة التمارين المشتركة مع الجانب الروسي أو أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني.