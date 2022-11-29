أمطار ورياح قوية على عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية المثيرة للزوابع وتطاير الرمال على عدة ولايات بوسط وشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة ستستمر في التساقط طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء وتتراوح كميتها بين 30 و50 ملم محليا على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڤالمة، سوق أهراس، ميلة وقسنطينة.

بالإضافة إلى الجزائر العاصمة والبليدة. كما ستمس هذه الأمطار ولكن بكميات أقل بين 20 و40 ملم وإلى غاية منتصف النهار ولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج وسطيف.

وأشارت النشرية الخاصة إلى هبوب رياح قوية تقدر سرعتها ما بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل أو تتجاوز في بعض الأحيان 80 كلم على ولايات بسكرة، أولاد جلال، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، المسيلة، المغير، تڤرت والوادي.