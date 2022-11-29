أسعار النفط ترتفع مجددا

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال بزيادة الطلب.

يأتي ذلك بعد أن وعدت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بتخفيف إجراءاتها للسيطرة على فيروس كورونا بعد احتجاجات نادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدن صينية كبرى على استراتيجية البلاد الخالية من كوفيد 19.

وبحلول الساعة 7:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جانفي 2023 بنحو 2.26 بالمائة، إلى 85.07 دولارًا للبرميل. كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي 2023 بنسبة 2.07 بالمائة إلى 78.84 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام، قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع، بعد جلسة متقلبة، سجلت فيها أدنى مستوياتها خلال 11 شهرًا.